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Йода официально покинул Карпаты

17:10 51 Читати українською
Йода официально покинул Карпаты
Карим Йода / Карпаты

Французский хавбек Карим Йода больше не является игроком львовских Карпат.

Карпаты решили не продолжать сотрудничество с Йодой, поэтому 30-летний вингер покинул клуб, сообщает официальный сайт "зеленых львов".

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Напомним, французский футболист присоединился к Карпатам зимой этого года, за это время Йода сыграл в зеленой футболке 11 матчей во всех турнирах, где забил гол и отдал 3 результативные передачи.

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Напомним, Карпаты по итогам сезона 2018/19 остались в УПЛ, победив в переходных матчах луцкую Волынь, правда, официально поединок завершено не было, ведь он был сорван болельщиками луцкой команды.

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