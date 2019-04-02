Йода: Я спросил у Шведа, могу ли пробить пенальти, он позволил

Хавбек Карпат Карим Йода рассказал, почему пробил пенальти вместо Шведа, который мог оформить хет-трик в ворота Ворсклы.

"Я рад, что мы победили. Считаю, что игра складывалась хорошо с самого начала. Мы сумели воплотить все задуманное и в целом сыграли ярко. Очень приятно, что забил, мне уже давно не удавалось этого сделать. Гол важен. Надеюсь, это новое начало для меня.

Фабри рассказал, почему в матче с Ворсклой пенальти пробил Йода, а не Швед, который мог оформить хет-трик

Конечно, все ожидали, что пенальти будет бить Швед. Мы поговорили с ним и я спросил, мог ли бы пробить. Он ответил "Пожалуйста". И я забил.

Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

Мы прекрасно ладим и на поле, и вне его. Поэтому я искренне благодарю Марьяна за такую ​​возможность", – передает слова Йода официальный сайт Карпат.