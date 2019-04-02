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Йода: Я спросил у Шведа, могу ли пробить пенальти, он позволил

23:03 35 Читати українською
Йода: Я спросил у Шведа, могу ли пробить пенальти, он позволил
Карим Йода / Карпаты

Хавбек Карпат Карим Йода рассказал, почему пробил пенальти вместо Шведа, который мог оформить хет-трик в ворота Ворсклы.

26’ Кристиан Понде
38’ Марьян Швед
62’ Марьян Швед
70’ Карим Йода
 

"Я рад, что мы победили. Считаю, что игра складывалась хорошо с самого начала. Мы сумели воплотить все задуманное и в целом сыграли ярко. Очень приятно, что забил, мне уже давно не удавалось этого сделать. Гол важен. Надеюсь, это новое начало для меня.

Фабри рассказал, почему в матче с Ворсклой пенальти пробил Йода, а не Швед, который мог оформить хет-трик

Конечно, все ожидали, что пенальти будет бить Швед. Мы поговорили с ним и я спросил, мог ли бы пробить. Он ответил "Пожалуйста". И я забил.

Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

Мы прекрасно ладим и на поле, и вне его. Поэтому я искренне благодарю Марьяна за такую ​​возможность", – передает слова Йода официальный сайт Карпат.

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