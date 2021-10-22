Француз в интервью The Times признался, что в возрасте 13 лет становился жертвой сексуальных домогательств со стороны учителя, у которого оставался на три ночи.

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Эвра подробно описал, как преподаватель пытался прикоснуться к нему, думая, что маленький Патрис уже заснул. Также экс-футболист вспомнил, что учитель был "сексуально возбужден" и "касался себя", пытаясь раздеть мальчика. В итоге, Эвра убедил свою мать запретить оставаться в доме учителя. Кроме этого, Патрис утверждает, что в последнюю ночь учитель засунул ему "пенис в рот". Лишь в конце этого месяца Эвра рассказал шокирующую историю своей маме.

"Это был тяжелый момент для меня. Мне еще нужно рассказать о случившемся братьям, сестрам и близким друзьям. Не хочу, чтобы люди жалели меня. Сложная ситуация. Мать не ожидает услышать подобное от своего ребенка.

Это стало для нее большим потрясением. Было много гнева. Она сказала, что жалеет. Мама заявила: "Ты не должен рассказывать об этом в книге, это личное". Но я ответил ей: "Мама, это не про меня, это про других детей". Она сказала, что понимает", – приводит слова экс-защитника Манчестер Юнайтед The Athletic.

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