Бывший защитник "красных дьяволов" Патрис Эвра вспомнил, что помешало полузащитнику Кристал Пэлас Вилфриду Заха в свое время закрепиться в основе манкунианцев.

"Я помню, что испортило его карьеру в Манчестер Юнайтед: настоящий или выдуманный прессой роман с дочерью Дэвида Мойеса.

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Перед началом сезона он играл в каждом матче, но когда появились слухи о дочери тренера, Заха выбыл из игры. Просто исчез", – цитирует Эвра издание The Daily Mail.

Напомним, ивуарийский форвард перешел к "красным дьяволам" в январе 2013 года из Кристал Пэлас за 11,75 млн евро, однако сыграл за главную команду лишь четыре матча. В феврале 2015-го за 3,8 млн вернулся в лагерь "орлов".

К слову, в матче 2-го тура текущего сезона АПЛ его команда на выезде одолела манкунианцев (3:1), а сам Заха отметился дублем.

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