Эвра приобретает тренерский опыт в Манчестер Юнайтед

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра не намерен завязывать с футболом.

Патрис Эвра мечтает стать тренером. 38-летний француз обратился к "красным дьяволам" за помощью в получении лицензии и получил свою должность.

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"Я не могу описать то, что чувствую сейчас! Одна только возможность надеть этот тренерский костюм сделала меня одним из самых счастливых людей на планете. Манчестер Юнайтед, спасибо за помощь в получении тренерской лицензии!" – написал Эвра в Инстаграм.

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В лагере МЮ Эвра будет помогать тренеру молодежной команды (U-18) Нилу Райану.