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Эвра приобретает тренерский опыт в Манчестер Юнайтед

11 сентября 23:49 9 Читати українською
Эвра приобретает тренерский опыт в Манчестер Юнайтед
Патрис Эвра и Алекс Фергюсон / Фото ФК МЮ

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра не намерен завязывать с футболом.

Патрис Эвра мечтает стать тренером. 38-летний француз обратился к "красным дьяволам" за помощью в получении лицензии и получил свою должность.

"Больше не приду в гости к Роналду", – Эвра рассказал, как побывал дома у Криштиану

"Я не могу описать то, что чувствую сейчас! Одна только возможность надеть этот тренерский костюм сделала меня одним из самых счастливых людей на планете. Манчестер Юнайтед, спасибо за помощь в получении тренерской лицензии!" – написал Эвра в Инстаграм.

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В лагере МЮ Эвра будет помогать тренеру молодежной команды (U-18) Нилу Райану.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Патрис Эвра
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