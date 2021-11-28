Легенда Манчестер Юнайтед Патрис Эвра не сомневается в победе форварда ПСЖ.

Патрис Эвра опубликовал в Instagram совместное фото с Лионелем Месси, подписав фотографию: "Поздравляю Месси с получением очередного "Золотого мяча".

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Следует отметить, что награждение состоится завтра, 29 ноября. Главными претендентами на награду считаются нападающий ПСЖ Лионель Месси и форвард Баварии Роберт Левандовски.

Церемония "Золотого мяча-2021" начнется в 21.30 по киевскому времени.

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