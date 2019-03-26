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Эвра обвинили в гомофобии – экс-капитану сборной Франции грозит тюремный срок

20:37 77 Читати українською
Эвра обвинили в гомофобии – экс-капитану сборной Франции грозит тюремный срок
Патрис Эвра / Фото These Football Times

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра снова вляпался в очередной скандал.

После матча 1/8 финала ЛЧ ПСЖ – Манчестер Юнайтед (1:3) эпатажный Эвра решил записать видео для соцсетей, где назвал игроков ПСЖ гомосексуалистами (faggots – в оригинале).

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Это эпизод не прошел мимо организация Rouge Direct, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообществ.

"Мы хотим, чтобы слова экс-капитана сборной Франции не остались без внимания. К нему прислушивается много людей, среди которых немало молодежи. Лица, оскорбляющие людей из-за их сексуальной ориентации, должны быть привлечены к ответственности", – цитирует заявление организации издание France Bleu.

По информации издания, Эвра может "светить" тюремное заключение сроком на один год и штраф в размере 45 тысяч евро.

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Патрис Эвра Патрис Эвра ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
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