Эвра назвал соперника, против которого ему труднее всего было играть – неожиданный выбор

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра считает, что Лионель Месси – не самый тяжелый его соперник.

"Самый сложный соперник? Джеймс Милнер. Я несколько раз играл против Месси на фланге и не могу сказать, что это было легко, но мне удавалось справиться с ним. По-настоящему опасным Лео становится, когда смещается в центр.

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Милнер же постоянно мешал мне. Я был защитником атакующего типа, и он преследовал меня повсюду и боролся со мной в воздухе. В те моменты я думал: "Просто иди в атаку и оставь меня в покое!" – цитирует Эвра Goal.

Последним клубом 38-летнего француза был Вест Хэм. Сейчас Эвра приобретает тренерский опыт в молодежной команде Манчестед Юнайтед.

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