Эвра: История Манчестер Юнайтед была разрушена трансфером Алексиса Санчеса

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра раскритиковал прежнюю команду за трансфер Алексиса Санчеса.

"Некоторые игроки приходят только ради денег. Я не боюсь сказать это. Ничего не имею против Алексиса, но когда я увидел контракт Санчеса, именно тогда я подумал, что история Манчестер Юнайтед просто разрушена.

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У него был вариант с Манчестер Сити, они предлагали меньше денег, но Алексис хотел играть в футбол. Извините, но Сити играет лучше, а Гвардиола делает их игру еще лучше.

Поэтому я хотел бы узнать, какова реальная причина выбора Манчестер Юнайтед? Не говорите мне, что он любил этот клуб, когда был ребенком. Или он хотел денег, или быть номером один, взять футболку с седьмым номером и стать звездой", – цитирует Эвра Sky Sports.

Алексис Санчес перешел в Манчестер Юнайтед в январе 2018 году с Арсенала за 34 млн евро. За манкунианский клуб чилиец провел 45 матчей, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

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