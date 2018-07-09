Эвра: Если Роналду хочет играть до 2050 года, ему следует перейти в Ювентус

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал возможный переход своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду в Ювентус.

Бывший защитник Ювентуса Патрис Эвра одобряет потенциальный переход Криштиану Роналду в ряды Ювентуса.

"Я не разговаривал с Криштиану на эту тему, но мой ему совет: если хочешь играть до 2050 года, тебе следует перейти в Ювентус. Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Все просто.

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Я благодарен Ювентусу, потому что если я и продолжал играть и побеждать после Манчестер Юнайтед, то только благодаря этому клубу. Юве навсегда в моем сердце.

Криштиану, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев любят тебя. Но если ты согласишься перейти в Ювентус, то тебе придется работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

Но это и есть выбор. Или продолжаешь играть до 2050 года, или просто доигрывать. Если ты выберешь Юве, то на следующий чемпионат мира поедешь не как талисман, а как главный герой", – цитирует Эвра Football Italia.

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