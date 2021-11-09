"Однажды я шел по улице Динсгейт в Манчестере, и мой брат сказал: "О, смотри, там Луис Суарес". Со мной было два брата.

Эвра стал жертвой сексуального насилия в возрасте 13 лет – экс-звезду Манчестер Юнайтед развращал учитель

Я взглянул на него и подумал: "Вот оно, момент настал". Суарес прошел немного подальше, и я увидел его жену и детей. И я отвернулся. Я подумал: "Хочется что-нибудь с ним сделать, но не на глазах у его семьи".

Не жалею об этом, потому что думаю, это закончилось бы плохо. В тот день я ничего плохого не сделал. Так что никаких боев, но в отпуск мы вместе точно не поедем", – цитирует Евра Daily Mail.

Напомним, в 2011-м во время матча Суарес позволил себе расистские высказывания в сторону Эвра, что спровоцировало громкий конфликт между звездными футболистами.

Золоті 80-ті: легенда Динамо приборкав шимпанзе, Ліверпуль та Аякс просто знущаються і ще 27 фото "старої школи"