Эвертон завершает трансфер звезды главного неудачника прошлого сезона АПЛ – придется заплатить почти 50 миллионов
Вингер Саутгемптона Тайлер Диблинг в ближайшее время должен стать одноклубником Виталия Миколенко в Эвертоне.
Эвертон договорился с Саутгемптоном о переходе Тайлера Диблинга, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Миколенко узнал свою судьбу на следующий матч АПЛ
Трансфер обойдется в 42 миллиона фунтов стерлингов (почти 50 миллионов евро). Также "святые" получат процент от будущей продажи игрока. Отмечается, что насчет соглашения было все договорено еще в июле.
Напомним, Саутгемптон с треском провалил прошлый сезон, но Диблинг стал едва ли не единственным лучиком света для "святых". В активе 19-летнего англичанина 4 гола и 3 ассиста в 38 матчах во всех соревнованиях, а Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.
Эвертон без Миколенко проиграл стартовый тур АПЛ новичку – жалкий футбол "ирисок", капитан привез роковой пенальти