Эвертон договорился с Саутгемптоном о переходе Тайлера Диблинга, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер обойдется в 42 миллиона фунтов стерлингов (почти 50 миллионов евро). Также "святые" получат процент от будущей продажи игрока. Отмечается, что насчет соглашения было все договорено еще в июле.

Напомним, Саутгемптон с треском провалил прошлый сезон, но Диблинг стал едва ли не единственным лучиком света для "святых". В активе 19-летнего англичанина 4 гола и 3 ассиста в 38 матчах во всех соревнованиях, а Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

