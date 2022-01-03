Эвертон завершает трансфер соперника Украины, который может стать конкурентом Миколенко
Защитник Рейнджерс Нейтон Паттерсон в ближайшее время должен стать одноклубником Виталия Миколенко в Эвертоне.
Эвертон близок к завершению трансфера правого защитника Нейтона Паттерсона из Рейнджерс, информирует Sky Sports.
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Соглашение оценивают в 16 млн фунтов стерлингов, а Паттерсон может стать конкурентом Миколенко – шотландец чаще выступает справа в обороне, но может сыграть на левом фланге защиты и правым полузащитником.
В текущем сезоне Нейтон сыграл в 11 матчах за Рейнджерс во всех соревнованиях, в которых отличился 1 ассистом. Также защитник дебютировал в 2021 за сборную Шотландии, сыграл в 6 поединках и отдал 1 результативную передачу.
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