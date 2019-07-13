Эвертон заплатит Манчестер Сити 11 миллионов евро за конкурента Зинченко

Защитник Манчестер Сити Фабиан Делф близок к переходу в Эвертон.

Стороны уже согласовали все детали перехода, в частности сумма трансфера составит 11 миллионов евро, сообщает The Times.

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Отмечается, что Манчестер Сити гарантированно получит 9,5 миллиона евро за переход, остальная сумма может быть выплачена в качестве бонусов за достижения игрока.

Действующий контракт Делфа с манкунианским клубом истекает летом следующего года.

Напомним, одним из главных конкурентов Делфа в прошлом сезоне был Александр Зинченко, выигравший борьбу за место на левом фланге защиты Манчестер Сити после травмы Бенжамена Менди.

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