В июле Эвертон отправится в турне в США, где предстоит провести поединки с лондонским Арсеналом и американской Миннесотой Юнайтед, сообщает Liverpool Echo.

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Также "ириски" сыграют с Саутпортом 30 июля – через 10 дней после завершения тура по Америке. Отмечается, что, скорее всего, против Саутпорта сыграет команда U-23.

Добавим, что Эвертон до сих пор не завершил борьбу за выживание в чемпионате Англии – "ириски" имеют 36 пунктов и имеют преимущество над Лидсом и Бернли, у которых 35 и 34 очка соответственно.

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