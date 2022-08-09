Эвертон за 36 миллионов купил ключевого игрока из команды Фонсеки
Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Эвертон на своем официальном сайте объявил о трансфере Амаду Онана, подписавший контракт до лета 2027 года.
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Детали соглашения привычно не разглашают, но по информации СМИ, Лилль заработал 36 млн евро и получит 20% от суммы последующей перепродажи. В прошлом сезоне Онана был одним из лидеров команды, которую сейчас тренирует Паулу Фонсека. Бельгиец сыграл 41 матч (3 гола, 1 ассист).
"Менеджер был одной из основных причин, почему я выбрал Эвертон. Фрэнк Лэмпард играл на самом высоком уровне, много выигрывал и был полузащитником. Думаю, что он может многому меня научить", – сказал Онана.
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