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Эвертон выкупил Андре Гомеша у Барселоны

23:10 45 Читати українською
Эвертон выкупил Андре Гомеша у Барселоны
Андре Гомеш / Фото официального сайта Эвертона

Португальский хавбек Андре Гомеш стал полноценным игроком "ирисок".

Эвертон на официальном сайте объявил о достижении договоренности с каталонским грандом по полузащитнику.

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Гомеш подписал контракт сроком на пять лет. Он провел весь прошлый сезон на правах аренды в команде с Гудисона и своей уверенной игрой смог убедить руководство "синих" в необходимости полноценного трансфера. Барселона получила 22 миллиона фунтов за представителя сборной Португалии.

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Статистика Гомеша в сезоне 2018/19 – 1 гол и 1 ассист в 27 матчах за Эвертон.

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Англия Трансферы Андре Гомеш Андре Гомеш Эвертон Эвертон Барселона Барселона
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