Эвертон выкупил Андре Гомеша у Барселоны

Португальский хавбек Андре Гомеш стал полноценным игроком "ирисок".

Эвертон на официальном сайте объявил о достижении договоренности с каталонским грандом по полузащитнику.

Гризманн станет игроком Барселоны на следующей неделе, – Telegraph

Гомеш подписал контракт сроком на пять лет. Он провел весь прошлый сезон на правах аренды в команде с Гудисона и своей уверенной игрой смог убедить руководство "синих" в необходимости полноценного трансфера. Барселона получила 22 миллиона фунтов за представителя сборной Португалии.

Эвертон хочет выкупить Зума у Челси

Статистика Гомеша в сезоне 2018/19 – 1 гол и 1 ассист в 27 матчах за Эвертон.