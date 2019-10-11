Эвертон выдвинул ультиматум наставнику команды Силве

Над главным тренером Эвертона Марку Силвой нависла угроза увольнения, если ему в ближайших нескольких матчах не удастся резко изменить ситуацию в турнирной таблице.

Главный тренер Эвертона Марку Силва не будет уволен в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов, сообщает Sky Sports.

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Руководство клуба все еще имеет значительный кредит доверия и верит, что тренер сумеет реализовать тот потенциал, который есть в команде. Однако боссы клуба хотят видеть быстрые изменения в турнирной таблице, ведь в восьми матчах команда потерпела пять поражений подряд и находится в зоне вылета.

"Это не наше место в турнирной таблице. В прошлом сезоне у нас был еще худший период и мы отреагировали решительно. Мы верим в себя и сейчас настал момент сделать то же самое. Следующая домашняя игра против Вест Хэма должна быть победной", – сказал Силва в интервью изданию.

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Однако по информации Daily Star, руководство "ирисок" поставило португальском наставнику ультиматум и дало три матча на исправление сложившейся ситуации. Если в поединках против Вест Хэма и Брайтона Эвертон провалится, то матч с Уотфордом в Кубке Лиги может стать для Силвы последним у руля "мерсисайдцев".

Напомним, после восьми туров английской Премьер-лиги "ириски" занимают восемнадцатую строчку, имея в своем активе всего семь очков. Португальский специалист работает в Эвертоне с 2018 года, перейдя из Уотфорда.

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