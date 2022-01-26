"Ириски" в ближайшее время объявят имя нового тренера. Все идет к тому, что Виталий Миколенко будет работать с португальцем Витором Перейрой.

Данкан Фергюсон, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Рафы Бенитеса, не будет назначен на полноценной основе. Эвертон вернулся к кандидатуре Витора Перейры, которого, по информации английских СМИ, ранее забраковал.

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Но после переговоров с Фархадом Мошири – владельцем клуба – 53-летний португалец снова стал фаворитом на должность наставника команды из Ливерпуля. Правда, шансы возглавить Эвертон сохраняет и Фрэнк Лэмпард, кандидатуру которого пока тоже не отбросили. Официальное объявление имени нового тренера ожидается в ближайшие 24-48 часов. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Telegraph.

Ранее Витор Перейра работал в Порту, Олимпиакосе, Аль-Ахли, Фенербахче, Мюнхене 1860 и Шанхай СИПГ.

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