Эвертон – Вест Хэм: Ярмоленко в запасе, экс-звезда Шахтера в старте – онлайн-трансляция

Эвертон принимает Вест Хэм в 9-м туре АПЛ. Андрей Ярмоленко остался в запасе. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Вест Хэм на "Футбол 24", стартует в 14:30. Отметим, что "ириски" – единственный за 2 года клуб, которому Ярмоленко забивал 2 гола в официальной игре. Произошло это в прошлом сезоне. Дубль Андрея принес гостевую переогу 3:1 на этом же стадионе. В последние годы команды преимущественно обменивались победами. Отметим, что в основе Эвертона выходит бывший лидер Шахтера по зарплате Бернард. Для наставника хозяев Марку Силвы этот поединок может стать решающим – руководство уже поставило ему ультиматум.

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Эвертон, который не жалеет денег на трансферы, находится в зоне вылета, набрав лишь 7 очков. У Вест Хэма дела получше – 12 баллов и 8-е место в таблице. На выезде в АПЛ 2019/20 Ярмоленко и Ко еще не проигрывали: одна победа и 3 ничьи. Впрочем, "молоты" набрали только 1 пункт за предыдущих 2 тура. Эвертон же, проигравший 4 подряд матча, обе свои победы одержал дома, но было это еще в августе и в начале сентября.

Our team to take on Everton pic.twitter.com/GL4G3ERbR5 — West Ham United (@WestHam) October 19, 2019

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