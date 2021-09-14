Эвертон неплохо начал чемпионат, набрав 7 очков в трех турах, в то время как Бёрнли не выиграл ни одного матча. Кроме того, у "бордовых" были серьёзные кадровые потери – Шон Дайч потерял Робертса, Стивенса и Мура. Именно поэтому в поединке на "Гудисон Парк" фаворитами были "ириски".

Первый тайм поединка оказался динамичным, но реально острых моментов практически не возникало. Гости довольно уверенно держали подопечных Рафы Бенитеса на дистанции, отправившись на перерыв при нулях на табло, а всего через шесть минут после возобновления игры Бёрнли ещё и вперёд вышел! Отличился Ми, который пробил с близкого расстояния, замкнув подачу от Гудмундссона. 0:1!

Впрочем, этим команда только пробудила зверя. Уже на 60-й минуте Эвертон сравнял счёт в результате навеса с углового и точный удар головой в исполнении Кина. Ещё через пять минут Таунсенд красивым дальним выстрелом в девятку вывел "ирисок" вперёд, а на 66-й всё было завершено – Грей вышел один на один с голкипером и забил третий мяч в сетку ворот Бёрнли. В последних двух голах ассистировал Дукуре, который на 68-й минуте и сам отличился, однако его гол отменили из-за офсайда.

Возродить интригу гости не смогли, а Эвертон особой жажды разгрома не продемонстрировал. В итоге, поединок завершился победой подопечных Рафы Бенитеса со счетом 3:1.