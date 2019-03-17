Эвертон уверенно переиграл Челси

В матче 31-го тура АПЛ Эвертон дома разобрался с Челси. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

После разгромной победы над Динамо Челси спустили с небес на землю. Хотя в начале игры "аристократы" могли открыть счет в матче, но Игуаин и Азар трижды не смогли пробить Пикфорда. Эвертон постепенно выровнял игру, хотя в Челси еще имел возможность отличиться Педро.

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Но после перерыва Ришарлисон достаточно быстро вывел "ирисок" вперед. Игуаин мог результативно ответить, однако Пикфорд спас свою команду, а Эвертон отличился во второй раз. Алонсо попал по ногам соперника в своей штрафной и привез пенальти. Сигурдсон переиграть Кепу с отметки не сумел, однако без проблем добил мяч в ворота. Челси устроил финальный штурм, который так ни к чему и не привел и Эвертон праздновал победу в матче.



Благодаря этой победе Эвертон набрал 40 очков и поднялся на 11 позицию, Челси с 57 пунктами остался шестым.