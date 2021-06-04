Команду покинут Джошуа Кинг, Тео Уолкотт, Янник Боласи и Мухамед Бешич, сообщает официальный сайт "ирисок". Их контракты заканчиваются в конце июня, руководство клуба не предложит им новые соглашения.

Фонсеки и Джеррарда не будет – Эвертон начал переговоры с тренером, который заменит Анчелотти

Арендованный вратарь Робин Ольсен вернется в Рому. Недавно ряды Эвертона также покинул наставник Карло Анчелотти. 61-летний итальянец подписал соглашение с Реалом на 3 года, хотя имел действующий контракт с мерсисайдцами до 2024 года. Стороны досрочно прекратили сотрудничество.

Напомним, "синие" завершили сезон английской Премьер-лиги 2020/21 на 10-й строчке, набрав 59 очков.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти