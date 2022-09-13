Эвертон был вынужден дополнительно выходить на рынок в поисках доступного вратаря.

Выбором "ирисок" стал 37-летний Элдин Якупович, находившийся в статусе свободного агента. Контракт подписан на короткий срок, сообщает официальный сайт клуба.

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Эвертону пришлось экстренно искать вратаря после травм Пикфорда и Лонергана, которые выпали до конца месяца. В распоряжении Фрэнка Лэмпарда остался только 35-летний Асмир Бегович. Именно он вместе с Якуповичем должен сформировать мегаопытную пару вратарей на воскресный матч против Вест Хэма.

Добавим, что Эвертон оформил 4 подряд ничьи, но до сих пор не имеет побед в новом розыгрыше АПЛ. Команда Виталия Миколенко расположилась на 16-й строчке таблицы.

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