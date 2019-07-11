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Эвертон сразится с ПСЖ и Ливерпулем за звезду Лиги 1

15:05 70 Читати українською
Эвертон сразится с ПСЖ и Ливерпулем за звезду Лиги 1
Николя Пепе / AFP

Нападающий Лилля Николя Пепе, вероятно, сменит клуб этим летом.

В услугах нападающего Лилля Николя Пепе заинтересовался Эвертон. Английский клуб ищет футболиста на правый фланг атаки, а Пепе является одним из кандидатов, сообщает The Telegraph.

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Если этот трансфер состоится, он может стать рекордным в истории "ирисок". Кроме Эвертона на 24-летнего ивуарийца претендуют Ливерпуль и ПСЖ.

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К слову, в прошлом сезоне Николя Пепе провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Также нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2018/19.

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