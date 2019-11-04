Эвертон сообщил о состоянии Гомеша после ужасного перелома в матче с Тоттенхэмом

Хавбек Эвертона Андре Гомеш был вынужден лечь под нож после встречи с Тоттенхэмом (1:1) в рамках 11-го тура АПЛ.

Андре Гомеш успешно перенес операцию на правой лодыжке, которую он сломал в матче со "шпорами", сообщает официальный сайт клуба.

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Португалец останется в госпитале на время, потом врачи передадут его специалистам ливерпульского клуба, которые будут пытаться поставить Андре на ноги. По предварительным прогнозам, 26-летний хавбек сможет полностью восстановиться, но о сроках не сообщается.

Напомним, во время встречи с Тоттенхэмом форвард лондонцев Сон Хин Мин подкатом завалил Гомеша на газон и после этого в него врезался защитник гостей Орье.

Летом Эвертон выкупил Андре у Барселоны. В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 8 матчей.

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