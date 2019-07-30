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Эвертон согласовал трансфер Кина, – Goal

15:41 94 Читати українською
Эвертон согласовал трансфер Кина, – Goal
Мойзе Кин / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин находится в шаге от перехода в Эвертон.

Мойзе Кин продолжит карьеру в Эвертоне, сообщает Goal.

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По информации издания, туринцы получат своего 19-летнего таланта 40 млн евро. О сроке действия контракта между сторонами пока не сообщается.

Ранее была информация, что Мойзе может стать частью трансфера форварда Интера Мауро Икарди в Ювентус.

В прошлом сезоне Серии А Кин провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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Англия Ювентус Ювентус Эвертон Эвертон Трансферы Мойзе Кин Мойзе Кин Трансферы Ювентуса
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