Эвертон согласовал с Барселоной трансфер Мины, – СМИ

Защитник Барселоны Йерри Мина близок к переходу в английский Эвертон.

Клубы уже согласовали трансфер молодого защитника. Сумма сделки составляет 32 миллиона евро. Контракт с колумбийцем будет подписан на 5 лет, сообщает Sport.es.

Напомним, ранее на защитника претендовал Манчестер Юнайтед, сообщалось, что Мина даже согласовал контракт с "красными дьяволами", но в последний момент трансфер сорвался.