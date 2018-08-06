toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Эвертон согласовал с Барселоной трансфер Мины, – СМИ

13:10 83 Читати українською
Эвертон согласовал с Барселоной трансфер Мины, – СМИ
Йерри Мина / ФК Барселона

Защитник Барселоны Йерри Мина близок к переходу в английский Эвертон.

Клубы уже согласовали трансфер молодого защитника. Сумма сделки составляет 32 миллиона евро. Контракт с колумбийцем будет подписан на 5 лет, сообщает Sport.es.

Напомним, ранее на защитника претендовал Манчестер Юнайтед, сообщалось, что Мина даже согласовал контракт с "красными дьяволами", но в последний момент трансфер сорвался.

Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Барселона Барселона Йерри Мина Йерри Мина Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Эвертон Эвертон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
33
мин
Астана
17:00
Динамо Загреб
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук