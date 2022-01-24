Бывший наставник Порту и Фенербахче Витор Перейра может в ближайшее время возглавить Эвертон.

Перейра вместе со своим тренерским штабом прибудет в Англию 24 января, сообщает журналист Педро Сельпуведа в своем твиттере.

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Отмечается, что специалист уже согласовал контракт. Последним его местом работы стал турецкий Фенербахче. Ранее сообщалось, что Эвертон провел собеседование с Фабио Каннаваро, а также интересовался возможностью пригласить Уэйна Руни или Фрэнка Лэмпарда. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Данкан Фергюсон.

Добавим, что "ириски" занимают 16 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 4 пункта.

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