Эвертон собрался продать своего лидера, – СМИ

Ливерпульский Эвертон в ближайшее трансферное окно может попрощаться с полузащитником Гилфи Сигурдссоном.

"Ириски" готовы рассмотреть предложения о продаже своего лидера летом. Об этом сообщает Football Insider.

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Эвертон якобы уже определился с ценой, за которую согласится отпустить Сигурдссона. Это всего 20 млн фунтов. Почти три года назад мерсисайдцы отдали за хавбека 49,4 млн евро. Продажа исландца связана с желанием подписать лидера Астон Виллы Джека Грилиша. Они играют на одной позиции.

В нынешнем сезоне Гилфи Сигурдссон провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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