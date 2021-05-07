Защитник английского Уигана Джеймс Каррагер попал в сферу интересов ливерпульского Эвертона. Его отец всю карьеру провел в Ливерпуле.

"Ириски" проявляют серьезный интерес к 18-летнему центрбеку, сообщает The Telegraph.

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Каррагер-младший поразил на юниорском уровне в Уигане, но "Латикс" могут потерять его летом из-за завершения контракта. Эвертон мониторит защитника со старта сезона. В случае подписания мерсисайдцами Каррагер будет выступать в команде U-23 Эвертона.

К слову, отец юниора – бывший защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер – как и ряд других культовых персон "красных" вроде Робби Фаулера и Майкла Оуэна в детстве активно болели за Эвертон.

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