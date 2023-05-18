Защитник сборной Украины Виталий Миколенко и его клуб в скором времени могут получить новых владельцев.

Болельщики "ирисок" долго требуют ухода ирано-британского бизнесмена Фарада Мошири, владеющего клубом с 2016 года. Похоже, мечты фанатов могут скоро сбыться.

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Как сообщает Daily Mail, очень вероятно, что на следующей неделе инвестиционный фонд 777 Partners приобретет Эвертон за 600 миллионов фунтов. Теперь АПЛ должна одобрить такую покупку.

"Мы умеем проявлять потенциал там, где другие его не видят. Это одна из наших отличительных черт. Мы раскрываем уникальные возможности, помогая недооцененным командам превратиться в высокодоходные медиа", – объясняют американцы решение приобрести коллектив из Ливерпуля.

К слову, 777 Partners уже владеет итальянской Дженоа, которую тренировал Андрей Шевченко, бельгийским Стандардом, французским Ред Старом, бразильским Васко да Гаммой и немецкой Гертой. Есть у фонда миноритарные части в Севилье и Мельбурн Виктори.

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