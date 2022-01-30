Эвертон планирует объявить сегодня, 30 января, Фрэнка Лэмпарда главным тренером клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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43-летний специалист согласовал все детали контракта с "ирисками" и ожидает на представление. В своей тренерской карьере у Лемпарда уже есть опыт работы во главе Дерби Каунти и Челси. В этой должности англичанин заменит Рафаэля Бенитеса, которого уволили несколько недель назад.

После 20-ти туров АПЛ Эвертон располагается на 16-й строчке.

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