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Эвертон сделал новое безумное предложение по Заха

22:52 35 Читати українською
Эвертон сделал новое безумное предложение по Заха
Уилфрид Заха / Sky Sports

Эвертон решительно настроен подписать вингера Кристал Пэлас Уилфрида Заха.

Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заха имеет большие шансы стать частью амбициозного проекта Эвертона, сообщает Sky Sports.

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Ранее Заха активно интересовал лондонский Арсенал. В своей карьере уже успел осуществить неудачный вояж в Манчестер Юнайтед.

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