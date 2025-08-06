Эвертон начал переговоры с Манчестер Сити о возможном подписании вингера Джека Грилиша, информирует The Athletic. "Ириски" хотят арендовать игрока на целый сезон и таким образом помочь "горожанам" избавиться от нежелательного игрока – ранее в СМИ была информация о том, что Пеп Гвардиола не рассчитывает на Грилиша в новом сезоне.

Одноклубник Мудрика официально стал партнером Миколенко

Сообщается, что сделка считается "сложной" – ее реализация далеко не гарантирована. Однако переговоры между клубами уже ведутся. Игрок очень нравится Дэвиду Мойесу.

Грилиш отчаянно нуждается в большем количестве игрового времени, чтобы пробиться в заявку Томаса Тухеля на чемпионат мира. Он занимается с персональным тренером, чтобы быть в лучшей форме к предстоящему сезону.

Миколенко отыграл полный матч против триумфатора – МЮ выиграл предсезонный турнир АПЛ (ВИДЕО)