Вест Хэм приехал на матч с Эвертоном с новым тренером. Грэм Поттер откровенно провалил работу с "молотобойцами", умудрившись ухудшить статистику предшественника – а футбол Хулена Лопетеги считали самым сухим и депрессивным во всей Англии. Новым рулевым лондонцев стал Нуну Эшпириту Санту, а его первой задачей стал подъем из зоны вылета.

Матч на стадионе Хилл Дикинсон в целом оказался равным. В первом тайме хозяева выглядели интереснее и острее, хотя статистические показатели отличались мало. После перерыва добавили гости, однако команды чередовали отрезки активности. Довольно сильный поединок провел Миколенко, который часто открывался на чужой трети, отдавал передачи в глубину, выполнил ряд кроссов и при этом мало ошибался позади.

Карта передач Миколенко в игре против Вест Хэма.

Но действительно голевых моментов возникало мало. Первый реальный шанс отличиться на 15-й минуте упустил Бету, который замыкал заброску в штрафную. Его удар головой пришелся по позиции Ареоля. Еще через минуту Дьюсберри-Холл завершил хорошую атаку Эвертона ударом с правого угла штрафной – точно в руки голкиперу.

А на 18-й минуте "ириски" таки забили гол. Он прилетел после подачи с левого фланга, которую замкнул Кин. Без шансов для Ареоля. 1:0!

Дьюсберри-Холл на 35-й мог удвоить преимущество Эвертона, замкнув навес с правого фланга, однако мяч прошел рядом с дальней штангой. Вест Хэм ни одного интересного эпизода не создал, поэтому игроки отправились отдыхать при счете 1:0. Старт второго тайма тоже был за Эвертоном, однако ничего интереснее удара Гейе с линии полукруга создать не удалось – сфера пролетела над перекладиной.

Зато "ириски" претендовали на пенальти. Арбитр решил, что игры рукой у Мавропаноса не было, ведь мяч отскочил у нее от его же ноги.

После этого проснулись "молотобойцы". Первым "звоночком" стал выход Саммервиля один на один, который успел прочитать Пикфорд, максимально сократив дистанцию и парировав.

На 65-й же минуте лондонцы сравняли счет. Боуэн получил проникающий пас в штрафную и пробил с рикошетом, дезориентировав вратаря. 1:1!

Стоит отметить, что вина Миколенко в пропущенном голе довольно ощутима. Украинец сыграл слишком пассивно против Джаррода, дав ему время и пространство для подготовки удара.

Ничего более острого в последние 25 минут болельщики не увидели. Отметить можно только определенную усталость Миколенко в эндшпиле встречи. Однажды он проиграл единоборство, а в другом эпизоде экс-динамовец поймал желтую карточку – за отмашку. Пакета откровенно спровоцировал украинца, едва не оседлав его после свистка арбитра.

Виталий поднялся и резко отмахнулся локтем в ребро, однако Лукас сразу же схватился за лицо и упав на газон.

Вырвать победу хотя бы какой-то из команд это не помогло. Вест Хэм получил первую ничью в чемпионате – до этого была только одна победа и четыре поражения. Покинуть зону вылета пока не удалось.

Эвертон же идет восьмым, но до зоны ЛЧ подопечным Дэвида Мойеса не хватает всего трех очков. Такая вот сейчас плотность в таблице АПЛ.

