Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни вскоре проведут собеседования с руководством "ирисок" по поводу работы главным тренером, сообщает The Telegraph.

Эвертон не смог договориться о назначении Мартинеса – легенда "ирисок" станет временным тренером Миколенко

Бельгийская федерация отказывается отпускать Роберто Мартинеса, поэтому Эвертону приходится переходить к альтернативам из своего шорт-листа. Пригласить Руни или Лэмпарда будет гораздо проще. Первый имеет действующий контракт с кризисным Дерби, но вряд ли откажет родному клубу. Второй после увольнения из Челси вообще год сидит без работы, поэтому не может сильно "брезговать" предложениями.

Добавим, что Эвертон Виталия Миколенко набрал очко в последних 4 турах АПЛ и опережает зону вылета всего на 6 пунктов.

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