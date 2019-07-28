Эвертон продолжает переговоры по Кину – Ювентус ставит два условия

Юный нападающий Ювентуса Мойзе Кин может перейти в Эвертон.

Эвертон продолжает переговоры с Ювентусом о трансфере 19-летнего нападающего Мойзе Кина. Ранее итальянский гранд уже отклонил предложение "ирисок" в размере 35 млн евро.

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Туринцы стремятся выручить с продажи юного таланта не менее 40 млн евро. Кроме того, Ювентус не собирается отпускать Кина в АПЛ без пункта в контракте о праве обратного выкупа, сообщает Sky Sports.

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К слову, в прошлом сезоне Мойзе Кин провел за Ювентус 17 поединков во всех турнирах, где забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.