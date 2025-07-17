Новый гостевой комплект Эвертона выполнен в пастельно-желтом цвете с воротником в стиле поло и ребристой вставкой и изображением башни Принца Руперта на нем, сообщает пресс-служба клуба.

Забарный получил сигнал на презентации новой формы Борнмута – с ключевыми игроками так не делают (ВИДЕО)

Стоит добавить, что Виталий Миколенко также принял участие в презентации. Интересно, что недавно Илья Забарный отсутствовал в демонстрации новой формы Борнмута, что лишь подогрело слухи о приближении ухода украинца.

К слову, Миколенко сыграл за Эвертон в 37 матчах прошлого сезона, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами. Контракт Виталия с "ирисками" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Paying homage to the past, looking to the future. ?



Introducing our 2025/26 @CastoreEngland away kit. Available online now and from Everton Two at 10am. — Everton (@Everton) July 17, 2025

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