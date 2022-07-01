Ливерпульский клуб показал новую экипировку после спасения в прошлом чемпионате.

Эвертон в соцсетях представил новую форму. В сезоне-2022/23 центральным элементом станет символ клуба – башня принца Руперта. Домашняя футболка украшена узором в виде башни.

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Для контраста добавлен белый воротник, таким же цветом выполнены спонсорские надписи. Впервые традиционные шевроны на плечах сокращены с 4 до двух. Шорты и гетры привычно будут белыми. Для Джордана Пикфорда приготовили зелено-черную форму голкипера.

Эвертон провалил прошлый сезон и едва спасся от вылета из АПЛ. Однако Виталий Миколенко неплохо вписался в ливерпульскую команду после зимнего трансфера из Динамо.

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