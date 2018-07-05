Эвертон предложил 24 миллиона евро за Мину

Защитник Барселоны Йерри Мина может продолжить карьеру в Эвертоне.

Эвертон предложил Барселоне 24 миллиона евро за колумбийского защитника Йерри Мину, сообщает goal.com.

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Футболист замов забить 3 гола на чемпионате мира-2018, а Колумбия дошла до 1/8 финала, где уступила Англии в серии пенальти.

Главный тренер "ирисок" Марку Силва был убежден в необходимости приобретения защитника благодаря его выступлениям на Мундиале.

Мина присоединился к Барселоне зимой 2018 года, перейдя из Палмейраса.