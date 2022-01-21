Владелец Эвертона решил поддержать команду в трудное время.

На счета Эвертона в ближайшее время поступит 100 млн фунтов, сообщает официальный сайт клуба.

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Владелец "Ирисок" Фархад Мошири приобрел акции клуба на эту сумму, и теперь его доля составляет 94,1%. В лагере Эвертона подчеркивают, что эти средства помогут клубу справиться с финансовыми трудностями, возникшими на фоне пандемии.

После 19 туров АПЛ Эвертон расположился на 16-й строчке турнирной таблицы.

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