Эвертон подтвердил заинтересованность в трансферах Ришарлисона и Диня

Испания — 19:04 163
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Навас и Касилья не хотят покидать Реал – проблема для Лунина, которого видят в первой команде
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ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года с большой сенсациейМир — 17:39 547
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Зинченко не перейдет в Вулверхэмптон, клуб нашел альтернативу, – журналистАнглия — 17:27 349
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Ла Лига получила календарь на сезон-2018/19 – известны даты Эль КласикоИспания — 15:48 262
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Украина на Евро-2018 U-19: его отца убили террористы в Славянске – 4 года спустя экс-динамовец вышел в полуфиналСборная Украины — 15:38 554
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