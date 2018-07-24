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Эвертон подтвердил заинтересованность в трансферах Ришарлисона и Диня

19:24 11 Читати українською
Эвертон подтвердил заинтересованность в трансферах Ришарлисона и Диня
Люка Динь / фото из соцсетей

Главный тренер Эвертона Марко Силва подтвердил, что хочет подписать в этом сезоне защитника Барселоны Люку Диня и нападающего Уотфорда Ришарлисона.

"На данный момент у нас есть две возможности для усиления состава, я не буду опровергать это.

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Для нас есть два варианта: Ришарлисон – замечательный игрок, и Динь, который сейчас не получает в Барселоне достаточно игровой практики. Это будет непросто, но мы попробуем", – цитирует Силву The Sun.

Люка Динь в прошлом сезоне был дублером Жорди Альбы и провел всего 8 матчей в составе Барселоны в матчах Ла Лиги.

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Англия Марку Силва Марку Силва Ришарлисон Ришарлисон Люка Динь Люка Динь Эвертон Эвертон
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