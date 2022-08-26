Эвертон нашел усиление для своего атакующего звена.

Новичком клуба стал нападающий Нил Мопей из Брайтона, сообщает официальный сайт "ирисок". Контракт рассчитан по схеме 3+1.

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Ряд источников утверждают, что Эвертон заплатил за француза около 18 миллионов евро. Предыдущие 3 сезона 26-летний Мопей демонстрировал стабильную результативность в составе Брайтона – 10, 8 и 8 голов в рамках АПЛ. В свое время "чайки" отдали Брентфорду за нападающего 15,5 миллионов евро.

Покупка Мопе означает конец слухам о Романе Яремчуке, который также считался целью Эвертона.

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