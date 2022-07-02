Джеймс Тарковски сменил клубную прописку в пределах Англии. Теперь центральный защитник будет играть в Ливерпуле.

29-летний англичанин на правах свободного агента стал игроком Эвертона, сообщает официальный сайт клуба . Контракт с "ирисками" подписан до 2026 года.

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В Ливерпуле Тарковски будет одевать футболку с номером 2. Предыдущим клубом центрбека был Бернли, с которым у него закончился контракт. "Бордовым" Джеймс посвятил 6,5 года, наиграв 219 поединков во всех турнирах.

Отметим, что Тарковски, ранее еще игравший за Олдхэм, Брентфорд и сборную Англии (2 матча), стал первым летним новичком в команде Фрэнка Лэмпарда.

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