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Эвертон подготовил солидную сумму на Аллана – трансфер санкционировал лично Анчелотти

23:10 - Читати українською
Эвертон подготовил солидную сумму на Аллана – трансфер санкционировал лично Анчелотти
Маркес Аллан / LaPresse

Ливерпульский Эвертон всерьез нацелился на полузащитника итальянского Наполи Маркеса Аллана.

"Ириски" не покинули намерений подписать опытного хавбека неаполитанцев, сообщает Corriere dello Sport.

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Теперь Эвертон готов отдать за Аллана 40 млн евро. В подписании 29-летнего бразильца заинтересован наставник мерсисайдцев Карло Анчелотти, который хорошо знаком с возможностями центрхава по совместной работе в Наполи. Аллан имеет действующий до 2023 года контракт с "партенопейцами", но не всегда попадает в основу команды Дженнаро Гаттузо.

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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