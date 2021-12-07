Арсенал после побед МЮ и Тоттенхэма в 15-м туре опустился на седьмое место, отстав от зоны ЛЧ на четыре зачётных балла. Впрочем, триумф над Эвертоном вернул бы "канониров" на пятое место. Правда, добыть его необходимо было на "Гудисон Парк", но сейчас это не такая уж проблема – "ириски" не выигрывали в восьми матчах подряд, потерпев шесть поражений.

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Ничья не устраивала никого, однако в первые 40 минут команды не создали ни одного момента. Мерсисайдцы за этот период имели только удар Грея из-за пределов штрафной на трибуны и неточный медленный выстрел Дукуре метров с 13-ти, а лондонцы огрызнулись крайне неудачным лонгшотом Партея. Наиболее интересным эпизодом стал фол Годфри против Томиасу на 31-й минуте – Бен наступил на лицо японцу, но красную карточку не получил. Арбитры решили, что фулбек "ирисок" сыграл так нечаянно.

Впрочем, в конце первого тайма команды "взорвались". На 44-й минуте Эвертон неожиданно открыл счёт в результате подачи Таунсенда со стандарта – Ришарлисон замкнул её, пробив головой в дальнюю девятку. Гол получился крутым, однако его отменили из-за минимального офсайда у бразильца.

Арсенал на 2-й компенсированной минуте ответил своим голом. В этот раз все было чисто: шотландец Терни прорвался левым флангом и прострелил в центр штрафной, а Эдегор выстрелил оттуда в левый нижний угол – 0:1! Именно с этим счетом футболисты отправились отдыхать.

В начале второго тайма Эвертон пошёл вперед, чуть не отыгравшись на 47-й минуте в результате подачи от Коулмена. Мяч свалился с ноги Шеймуса, улетев за воротник Ремсдейлу, однако голкипер "канониров" сумел перевести сферу над перекладиной. На 58-й же мерсисайдцы забили: Ришарлисон открылся на углу штрафной, принял передачу от Дукуре и мощно выстрелил под ближнюю штангу – впрочем, и здесь счёт не изменился! VAR заметил у бразильца сантиметровый офсайд.

Арсенал практически сразу мог повторить кейс Эдегора с первого тайма. На 60-й минуте Мартинелли получил разрезную передачу в штрафную и сместился вправо, вытянув на себя Пикфорда – после этого Габриэль исполнил подачу вдоль пустых ворот. К счастью для "ирисок", её никто не замкнул.

Это был первый и последний момент "канониров" до завершающей части встречи. Эвертон долгое время тоже ничего не создавал, но на 80-й минуте хозяевам неожиданно удалось сравнять счёт. Результативную атаку разогнал Грей, который сместился в зону перед штрафной и нанёс мощный удар – мяч попал в перекладину и отлетел на Ришарлисона. Бразилец сразу же головой закинул мяч за спину Ремсдейлу. 1:1! На этот раз обошлось без офсайдов.

Арсенал снова ответил быстро. На 84-й минуте Нкетия замкнул навес с правого фланга ударом головой метров с трёх – впрочем, Эдди попал в штангу, а после рикошета от Пикфорда сфера встретилась с рукой нападающего лондонцев. Эвертон ответил неплохим выстрелом Дукуре, прилетевшим в руки Ремсдейлу.

Оба наставника желали выиграть этот матч. Микель Артета на последние минуты бросил в бой Обамеянга, а Рафа Бенитес выпустил экс-"канонира" Ивоби. Какой-либо остроты эти решения не приносили. Казалось, что игра завершится вничью – впрочем, на 90+2 минуте Эвертон шокировал гостей. Грей сместился с левого фланга в центр и метров с 22-х пробил в дальнюю девятку, а мяч рикошетом от штанги залетел в ворота. 3:2! Ещё через три минуты "ириски" могли и добить Арсенал, но Ивоби простил "бывшую", запоров выход один на один.

На последних секундах свежий Обамеянг едва ли не первым касанием имел шанс спасти "пушкарей", открывшись на правом краю штрафной и выстрелив в дальний угол, но точности нападающему не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу Эвертона!

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