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Эвертон отпугивает Барселону бешеным ценником на Ришарлисона – каталонцам пришлось бы бить собственный рекорд

12:02 - Читати українською
Эвертон отпугивает Барселону бешеным ценником на Ришарлисона – каталонцам пришлось бы бить собственный рекорд
Ришарлисон / Getty Images

Эвертон заранее предупредил Барселону о сложности подписания нападающего Ришарлисона.

Мерсисайдцы будут требовать за свою звезду 143 млн фунтов (160 млн евро), сообщает Mirror. Такими заоблачными запросами "ириски" хотят оборвать любое желание Барселоны побороться за 23-летнего бразильца.

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Новым наставником каталонского гранда стал Рональд Куман, который хорошо знает Ришарлисона по совместной работе в Эвертоне. Барселона еще в январе интересовалась форвардом, а приход нидерландского специалиста мог побудить "блаугранас" к новым попыткам. Если бы каталонцы действительно удовлетворили аппетиты Эвертона, то это был бы новый трансферный рекорд клуба. Сейчас его удерживает Филиппе Коутиньо, за которого Барселона заплатила Ливерпулю 145 млн евро.

Добавим, что Ришарлисон провел 36 матчей в прошлом сезоне АПЛ, отличился 13 голами и 3 ассистами. Контракт бразильца с Эвертоном действует до лета 2024 года, в текущая цена за Transfermarkt – 52 млн евро.

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Испания Трансферы Трансферы Барселоны Барселона Барселона Рональд Рональд Куман Ришарлисон Эвертон Англия
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