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Эвертон отдал Тосуна в аренду Кристал Пэлас

10 января 15:47 103 Читати українською
Эвертон отдал Тосуна в аренду Кристал Пэлас
Рой Ходжсон и Дженк Тосун / Сайт Кристал Пэлас

Турецкий нападающий Дженк Тосун перебрался из Эвертона в Кристал Пэлас.

Аренда новичка рассчитана до конца текущего сезона, информирует официальный сайт "орлов".

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Тосун провел за Эвертон лишь 5 матчей в чемпионате Англии 2019/20 и отметился одним голом (11 тур против Тоттенхэма). Год назад "ириски" заплатили Бешикташу за форварда 27 млн фунтов. Турок будет выступать за Кристал Пэлас под номером 20.

К слову, новая команда Тосуна в таблице АПЛ расположена на две позиции выше Эвертона – 9-я против 11-ой.

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