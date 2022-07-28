Вингер Дуайт Макнилл присоединился к "ирискам", сообщает официальный сайт клуба. Личный контракт рассчитан на пять лет.

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Ранее инсайдеры сообщали, что Бернли получит за свою звезду около 20 млн фунтов. В прошлом сезоне "кларетовые" вылетели из АПЛ, а 22-летний Макнилл откровенно провалился – всего один ассист в 40 матчах. Впрочем, Эвертон решил сделать ставку на молодого вингера.

Добавим, что этим летом клуб Миколенко подхватил еще одного лидера Бернли – защитник Джеймс Тарковски переехал на Гудисон свободным агентом.

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